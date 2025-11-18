Хореографический коллектив из Щелкова стал победителем всероссийского фестиваля

26-й всероссийский конкурс музыкально-художественного творчества «Счастливая звезда» проходил с 15 по 17 ноября во Дворце культуры «Моторостроитель» в Уфе. Многожанровый фестиваль собрал коллективы из разных регионов России.

Щелково представлял образцовый хореографический коллектив «Солнышко», который завоевал множество наград, в том числе несколько Гран-при и диплом лауреата первой степени. Кроме того, «Солнышко» отметили несколькими специальными дипломами: «Лучший художественный образ», «Лучший преподаватель», «Лучший родительский комитет».

Жюри наградило ряд участников фестиваля правом выступить на ежегодном гала-концерте «Дети Победы. Дети России» в государственном Кремлевском Дворце. В число тех, кто представит свои номера на сцене, вошел и коллектив из Щелкова. «Солнышко» также получило сертификат на 25 тысяч рублей.

Участники хореографического коллектива поблагодарили организаторов конкурса за профессионализм, доброе и внимательное отношение, интересный мастер-класс, призы и подарки.