Хореографический коллектив из Истры стал лауреатом областного танцевального фестиваля

Образцовый коллектив хореографической студии «Родник» из Истры стал лауреатом I степени XVI Московского областного фестиваля‑конкурса русского народного танца «Карусель Московии». Участие в нем приняли почти 500 человек из разных регионов России.

Этот конкурс организуют с 1995 года. Мероприятие проводят по региональной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Московской области». Фестиваль проходит один раз в два года.

Участниками танцевального конкурса стали представители из 20 муниципальных образований Московской области и других городов России. На фестивале выступил не только коллектив «Родник» из Истры, но его воспитанники. Так, Амелия Волкова представила номер «Утушка», который высоко оценило жюри, удостоив ее диплома «За яркое сольное выступление». На конкурсе также отметили костюмы коллектива, которые, по мнению творческой комиссии, соответствуют лучшим традициям русского танца.