Хореографический клуб из Истры победил в областном конкурсе

Хореографический коллектив Снегиревского ДК «Хабиби-клуб 55+» стал победителем III Областного хореографического конкурса «Танцуй, Россия». В мероприятии участвовали представители 16 округов Подмосковья.
На этом конкурсе было три номинации: «Танцы народов России», «Патриотический танец», «Эстрадный танец». Хореографический коллектив Снегиревского ДК «Хабиби-клуб 55+» стал первым в эстрадном танце. Их выступление покорило жюри оригинальностью, красочными сценическими костюмами и высоким уровнем мастерства.
Уникальность проекта «Хабиби-клуб 55+» в том, что это единственный хореографический коллектив такого возраста, который исполняет сценический восточный танец в муниципальном округе Истра. Участники коллектива занимаются несколько раз в неделю бесплатно.
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