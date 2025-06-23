Хореографический клуб из Истры победил в областном конкурсе

На этом конкурсе было три номинации: «Танцы народов России», «Патриотический танец», «Эстрадный танец». Хореографический коллектив Снегиревского ДК «Хабиби-клуб 55+» стал первым в эстрадном танце. Их выступление покорило жюри оригинальностью, красочными сценическими костюмами и высоким уровнем мастерства.

Уникальность проекта «Хабиби-клуб 55+» в том, что это единственный хореографический коллектив такого возраста, который исполняет сценический восточный танец в муниципальном округе Истра. Участники коллектива занимаются несколько раз в неделю бесплатно.