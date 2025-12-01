Хореографический и актовый зал обновят в Доме детского творчества в Волоколамске

В Волоколамском доме детского творчества продолжается капитальный ремонт двух ключевых помещений — хореографического и актового залов. Работы идут в соответствии с графиком, и совсем скоро юные таланты смогут заниматься в современных и комфортных условиях.

В хореографическом зале уже завершены работы по выравниванию стен, которые готовят к покраске. Старое покрытие демонтировано, и специалисты заменяют лаги, укладывая новый пол. В ближайшее время планируется также замена потолка.

Аналогичные работы ведутся и в актовом зале: поверхности подготовлены к финишной отделке, впереди — ремонт потолка и пола.