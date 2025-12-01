Хореографический и актовый зал обновят в Доме детского творчества в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

В Волоколамском доме детского творчества продолжается капитальный ремонт двух ключевых помещений — хореографического и актового залов. Работы идут в соответствии с графиком, и совсем скоро юные таланты смогут заниматься в современных и комфортных условиях.

В хореографическом зале уже завершены работы по выравниванию стен, которые готовят к покраске. Старое покрытие демонтировано, и специалисты заменяют лаги, укладывая новый пол. В ближайшее время планируется также замена потолка.

Аналогичные работы ведутся и в актовом зале: поверхности подготовлены к финишной отделке, впереди — ремонт потолка и пола.

Обновления затронули и санузел рядом с залами: рабочие заменили трубы, уложили плитку и установили новую сантехнику.

Завершение ремонта запланировано на середину декабря. После этого воспитанники смогут вернуться в обновленные пространства и продолжить занятия в комфортных условиях.

