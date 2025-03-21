Хореографический ансамбль из Жуковского стал призером Всероссийского конкурса

Хореографический ансамбль «Нежность» покорил жюри Всероссийского конкурса «Наследие Нации» и вернулся домой с двойной победой. В Раменском прошел второй Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие Нации», собравший исполнителей со всего Подмосковья и Москвы.
В этом году конкурс стал площадкой для демонстрации более 90 творческих номеров в разнообразных жанрах и возрастных категориях. Ансамбль «Нежность» стал лауреатом II степени сразу в двух номинациях конкурса.
«Поздравляем наших талантливых ребят, их преподавателей и руководителя коллектива — заслуженного работника культуры Московской области Надежду Дабахову. Желаем творческих успехов и новых хореографических шедевров!», — отметили в Жуковской детской школе искусств № 1.
Подготовка обучающихся проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
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