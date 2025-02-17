Хореографический ансамбль из Озер стал победителем международного конкурса

Престижный международный фестиваль «Изумрудная шкатулка» проходил в Нижнем Новгороде. Ансамбль «Ровесник» из Озер выступил на конкурсе очень успешно, завоевав награды за все шесть танцевальных номеров.

Участники фестиваля представили на суд жюри более 170 выступлений. В финал попали только 12 лучших, в том числе и номер коллектива из Озер.

Ансамбль «Ровесник» показал на конкурсе шесть танцев: «Курская петелька», «Саратовские хлопушки», «Колесо», «Сущевская дорожка», корякский подражательный танец «Вурна хатл» и мужской «На Егория», исполнявшийся впервые.

Номер «Колесо» получил наивысшие оценки от каждого члена жюри, набрав 40 баллов из 40 возможных. Благодаря этому танцевальный ансамбль «Ровесник» получил возможность выступить на гала-концерте. Судьи высоко оценили оригинальные постановки, красивые костюмы и качественную подготовку участников коллектива, которым руководит заслуженный работник культуры Подмосковья Зинаида Михайлова.