Хореографический ансамбль из Лобни выиграл Гран-при международного конкурса

Хореографический ансамбль «Карнавал» из Лобни стал участником Международного конкурса Open Fest в Туле. Юные артисты выиграли три первых места и Гран-при творческого состязания.

Жюри конкурса высоко оценило мастерство участников коллектива, а также эмоциональность выступления.

«Эта победа — результат многолетней работы и ежедневных репетиций. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас», — поделилась художественный руководитель ансамбля Ольга Седова.

Отметим, что Хореографический коллектив «Карнавал» появился в школе № 8 в 1992 году. А с 1996 года танцоры собираются во Дворце культуры «Чайка». В ансамбле сформировали младшую, среднюю и старшую группу. Помимо этого, работают три подготовительные группы для малышей с трех лет.

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