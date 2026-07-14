Хореографический ансамбль из Лобни выиграл Гран-при международного конкурса

XXX международный фестиваль детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин» проходил на черноморском побережье в городе Туапсе с 8 по 14 июля. На конкурсе с большим успехом выступил ансамбль «Сувенир» из Лобни.

Лобненские танцоры покорили жюри и зрителей оригинальными номерами, яркими костюмами и исполнительским мастерством. «Сувенир» завоевал высшую награду конкурса — Гран-при.

«Это результат огромного труда, репетиций до седьмого пота и бесконечной любви к танцу. Будем и дальше оттачивать свое мастерство для новых побед», — отметили участники ансамбля.

Программа фестиваля также мастер-классы, флеш-мобы, творческие мастерские, различные спортивные и развлекательные мероприятия.

Ансамбль «Сувенир» работает на базе Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне. Танцоры регулярно завоевывают награды на всероссийских и международных конкурсах. В репертуаре коллектива — народные, эстрадные и современные танцы.