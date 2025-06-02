Хореографический ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского конкурса

В Санкт-Петербурге 1 июня прошел Всероссийский конкурс «В моменте». Хореографический ансамбль «Каблучок Kids» за народные танцы «Как по горкам» и «Я на печке молотила» удостоили звания лауреата II степени.

Художественный руководитель танцевального коллектива Надежда Чичкина подчеркнула, что участие в конкурсах такого высокого уровня — важный этап творческого развития юных артистов.

«Горжусь достижениями своих танцоров», — добавила Надежда Чичкина.

Хореографический ансамбль «Каблучок Kids» работает в Доме культуры «Луговая» уже восемь лет. Ребята регулярно участвуют и побеждают в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Напомним, ДК «Луговая» находится по адресу: улица Научный городок, дом № 1 Б. Там работают вокальные, хореографические, театральные и другие творческие студии.