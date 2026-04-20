Хореографический ансамбль из Лобни стал дипломантом областного фестиваля

Областной открытый фестиваль-конкурс «Талант без границ» прошел в Сергиевом Посаде 18 апреля. Свое мастерство на сцене показывали творческие коллективы из 17 городских округов Подмосковья, в том числе и Лобни.

Городской округ на фестивале представлял хореографический ансамбль «Изумруд» Дома культуры «Луговая». Коллектив был удостоен двух дипломов первой степени в номинации «Народный танец»: в возрастной категории 8–11 лет за номер «Воришка», а среди участников 12–16 лет — за композицию «Амазонки»,

Хореографический ансамбль «Изумруд» был создан на базе Дома культуры «Луговая» в 2008 году. Коллективом руководит хореограф Инга Стрелкова. Танцоры регулярно добиваются успехов на всероссийских и международных конкурсах. В репертуаре ансамбля много танцевальных номеров, сюжетных постановок и хореографических композиций, отражающих культуру народов не только России, но и всего мира.