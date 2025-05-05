Хореографический ансамбль из Чехова стал лауреатом международного конкурса

Старшая группа танцевального коллектива «Надежда» приняла участие в шестом Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Карелии». Турнир проходил с 1 по 5 мая в Петрозаводске.

В конкурсе принимали участие коллективы республики Карелия, Краснодарского края, Воронежа, Ленинградской и Московской областей. Несмотря на сильных соперников, ансамбль из муниципального округа Чехов завоевал почетные места. «Надежда» получила три диплома лауреата первой степени, два — второй степени и один — третьей степени.

Помимо насыщенной танцевальной программы, воспитанники «Надежды» насладились красотой природы Карелии. Им показали такие живописные места, как водопады Кивач, горный парк Рускеала, набережная Онежского озера. Поражает своим видом и сам город Петрозаводск.

Популяризация хореографического искусства и участие в конкурсах различных уровней — часть региональной программы «Культура Подмосковья».