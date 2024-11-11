Хореографическая студия в Серпухове получила Гран-при национальной премии

Коллектив студии «Сильфида» из Серпухова отметили на федеральном уровне. Танцоры продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе.

Участниками стали 4500 танцоров из России и ближнего зарубежья. «Сильфида» из Серпухова стала обладателем Гран-при Национальной премии.

Также победители побывали на Гала-концерте на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце.

В подготовке танцоров из Серпухова участвовали заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель коллектива Людмила Починская, педагоги-балетмейстеры Анастасия Мужипова и Кристина Селиванова.

«Выступить в Кремлевском дворце — это честь и большая ответственность. Поддержка федеральных и региональных СМИ, именитое жюри и красная дорожка сделали этот фестиваль событием национального масштаба. Наш коллектив доказал, что Серпухов может гордиться своими талантами. Впереди еще больше побед и новых вершин», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».