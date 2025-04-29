Хор ветеранов войны и труда выступил в Одинцове в преддверии Дня Победы

Накануне празднования 80-летия Великой Победы хор ветеранов войны и труда «Лира» провел выступление в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Коллектив включает в себя в основном участников клуба, многие из которых — люди, прошедшие через тяжелые испытания войны и трудовых лет, сохранившие любовь к музыке и творчеству.

В программе звучали всеми любимые песни, посвященные героическим событиям прошлого, такие как «Катюша», «День Победы» и другие. Мероприятие имело и воспитательный характер — оно напомнило о важности сохранения памяти, истории и общих народных ценностей. В концерте также приняли участие два детских хора учащихся Одинцовской музыкальной школы.

Клуб «Активное долголетие» известен своей интерактивной культурной программой: здесь регулярно проходят тематические встречи, лекции и мастер-классы. Например, в конце марта состоялась лекция, посвященная Всемирному дню поэзии, где участники делились любимыми стихами и обсуждали роль литературы в жизни. Также группа «Золотые ручки» подготовила к празднику программу «Мы родом из СССР», которая вызвала у зрителей ностальгические воспоминания и напомнила о богатом культурном наследии прошлых лет.