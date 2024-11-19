Хор «Русская песня» из Раменского получил Гран-при международного фестиваля

Хор «Русская песня» из Раменского округа одержал победу на VI Международном фестивале-конкурсе национальных культур и фольклора. Коллектив стал лауреатом Гран-при в номинации «Народное/фольклорное пение», продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

В Великом Новгороде прошел конкурс, в котором приняли участие более 200 финалистов из разных уголков России и Белоруссии. Конкурс стал ярким событием в культурной жизни, предоставив участникам уникальную возможность показать свои таланты. Помимо главных призов, победители фестиваля получили дополнительные награды, а также рекомендации для поступления в музыкальные вузы и колледжи.

Хор «Русская песня» стал одним из самых ярких участников фестиваля, который отметил не только профессионализм, но и искренность исполнения народных песен.

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