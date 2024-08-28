Хор Подольской филармонии выступил на 6 площадках Москвы

Академический хор Подольской филармонии участвует в международном фестивале «Московская a cappella». Он выступил уже на шести площадках столицы. Мероприятие проходит в рамках форума «Москва 2030. Территория будущего» и проекта «Лето в Москве», который продлится до 1 сентября.

Фестиваль объединил около 150 участников, это как новые исполнители, так и гости мероприятий прошлых лет. Перед москвичами выступают певцы из России и других стран: Китая, Индонезии, Кубы и Намибии. Они исполняют произведения в разных жанрах и делают это без аккомпанемента, чтобы показать силу голоса.

В течение трех дней зрители голосуют за каждого конкурсанта онлайн. Участников также оценивают известные исполнители.

Проголосовать за Академический хор Подольской филармонии можно здесь.

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