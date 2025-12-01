Хор народной песни «Сударушки» представил новую программу в Химках

В доме культуры «Контакт» Химок хор народной песни «Сударушки» выступил с концертной программой «Подмосковные вечера». Мероприятие стало частью активной культурной жизни, которую дом культуры «Контакт» регулярно предлагает жителям и гостям округа — от концертов до интерактивных программ.

Зрители разных возрастов собрались чтобы насладиться музыкальным вечером.

«Народная песня — это живая история, которая объединяет поколения. Она всегда создает особое настроение — искреннее, светлое, по-домашнему теплое. На этом концерте мы еще раз почувствовали, как она объединяет людей», — отметила директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Концерт стал настоящим путешествием в мир фольклора, где лирические песни сменялись задорными частушками и музыкальными попурри. Каждый номер словно оживлял страницы истории родной земли.