Хор народной песни из Лобни выступил перед бойцами СВО | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:09 Хор народной песни из Лобни выступил перед бойцами СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Лобненский хор народной песни «Сударушка» из Дворца культуры «Чайка» выступил перед бойцами специальной военной операции в госпитале Министерства обороны России. В репертуаре коллектива прозвучали популярные советские мелодии, песни военных лет и любимые народные произведения.

Руководитель хора Антон Седов отметил, что такие инициативы являются важным способом выразить благодарность и поддержку нашим воинам.

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О мероприятии сообщила глава городского округа Лобня Анна Кротова в своем Telegram-канале. Она также напомнила о широкой волне поддержки, которую жители города оказывают участникам специальной военной операции: от сбора средств до изготовления элементов экипировки и отправки гуманитарной помощи.

«В нашем городе живет много неравнодушных людей. Горожане собирают средства, отправляют гуманитарную помощь, плетут сети, изготавливают элементы экипировки, вяжут носки и делают многое другое, чтобы поддержать участников специальной военной операции», — написала глава Лобни Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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