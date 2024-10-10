Хор «Надежда» провел концерт для постояльцев пансионата «Опека» в Красногорске

Хор русской песни «Надежда» спел для пожилых людей пансионата «Опека» в Красногорске. Это событие оставило яркое впечатление у постояльцев.

Зрители с интересом смотрели выступление хора. Концерт прошел с большим успехом. Постояльцы долго не отпускали хор и попросили их вернуться снова.

Такие мероприятия важны для престарелых людей, так как они чувствуют заботу.

Организаторы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут традицией в пансионате «Опека». Такие концерты позволяют укреплять связь между поколениями и создавать атмосферу взаимоуважения.

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