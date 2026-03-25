Хор из Жуковского выиграл областной конкурс

Ногинск стал площадкой для праздника музыки. Здесь состоялся Московский областной открытый хоровой фестиваль-конкурс «Поющие сердца».

Среди многочисленных участников, демонстрирующих свое мастерство, особое место занял младший хор музыкального отделения Жуковской детской школы искусств № 1. Юные артисты из авиаграда завоевали звание лауреата I степени. Фестиваль-конкурс «Поющие сердца» собрал лучшие детские хоровые коллективы и вокальные ансамбли со всей Московской области, представляющие учреждения дополнительного образования.

«Это масштабное творческое состязание стало настоящим смотром талантов, где юные исполнители имели возможность продемонстрировать не только вокальное мастерство, но и артистизм, умение работать в команде и чувствовать музыкальную гармонию. Младший хор Жуковской ДШИ № 1 под руководством руководителя, Екатерины Казакевич, выступил в номинации „Младший хор инструментального отделения“», — отметили организаторы.

Выступление юных хористов было отмечено высоким уровнем подготовки, чистотой исполнения и выразительностью. Члены жюри, оценивая сложность репертуара, вокальную технику, ансамблевую сыгранность и художественную интерпретацию, единогласно присудили коллективу из Жуковского звание лауреата I степени.