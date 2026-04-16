Хор из Воскресенска выступил на празднике Светлой Пасхи в Коломне

Коллектив «Русские узоры» из центра культуры и досуга «Москворецкий» под руководством Дмитрия Калитина выступил на пасхальном празднике. Творческое мероприятие прошло в приходе Богоявленского храма.

Такие выступления стали доброй традицией хора. Настоятель прихода, священник Виктор Волков обратился к собравшимся с приветственным словом, пожелав всем здоровья, мира, благополучия, радости и Божией помощи.

В ходе мероприятия коллектив исполнил произведение «Возрадуйтесь же, люди, Христос воскрес!», а также русские народные песни «Над полями зорька светлая», «Хороши весной в саду цветочки», «Московская кадриль», «Ты цвети, Россия» и «И будем петь, и будем жить». Каждый номер звучал как признание в любви к жизни и родному краю.

Концерт оставил в сердцах зрителей добрые и теплые впечатления, наполнив их радостью от такого светлого праздника.