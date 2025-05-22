Хор из Воскресенска стал победителем конкурса «Музыка на все времена»

Воспитанники Воскресенской детской школы искусств приняли участие во всероссийской акции «Музыка на все времена» проекта «Культура для школьников». Творческие соревнования привлекли более 5500 школьников со всей России.

Акция посвящалась 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского. Конкурсанты состязались в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество» и «Изобразительное творчество». Ребята исполняли произведения Чайковского, танцевальные номера на музыку композитора, а также рисовали афиши к театральным постановкам.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли известные деятели культуры, выбрала более 100 лучших работ. В число победителей вошел хор учащихся старших классов ДМШ № 2 «Подмосковье» под руководством Елены Зотовой. Жюри отметило высокое профессиональное мастерство коллектива из Воскресенска и проникновенное исполнение произведения Чайковского «Рассвет».