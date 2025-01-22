Хор из Солнечногорска завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Народный коллектив Хор русской песни «Калинушка» завоевал Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе искусств и творчества «Звезды России». Фестиваль, посвященный защитникам Отечества и 80-летию Великой Победы, прошел при поддержке Союза «Живые традиции» и Министерства культуры Российской Федерации.

«Поздравляю „Калинушку“ с очередным достижением! Победная песня уже стала „визитной карточкой“ коллектива. Не в первый раз благодаря ее профессиональному исполнению коллектив получает широкое признание. Ранее это был Гран-при на Международном конкурсе „Битва хоров“», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

По итогам конкурсной программы хор «Калинушка» удостоили наивысшей награды в номинации «Народный вокал» за исполнение свадебной песни Волгоградской области «Как во горенке».

Мероприятие объединило лауреатов предыдущих конкурсов из различных регионов страны, включая Московскую область, Краснодар, Воронеж, Липецк, Кабардино-Балкарскую Республику, Сочи, Гусь-Хрустальный и другие города.

Она также подчеркнула, что лауреат многочисленных конкурсов «Калинушка» выступает с благотворительными концертами, поддерживая ветеранов, инвалидов и пожилых людей.

Хор народной песни «Калинушка» основали в октябре 1986 года. В репертуаре коллектива народные песни из различных областей России, а также авторские произведения.

С 2014 года руководит хором Марина Сорокина, которую наградили многочисленными дипломами, грамотами и благодарственными письмами, в том числе от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Концертмейстер коллектива Вячеслав Беляев. Артисты репетируют в муниципальном автономном учреждении культуры «Андреевка».