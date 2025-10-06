Хор из Серебряных Прудов выиграл в окружном конкурсе
В Зарайске завершился XVI Открытый окружной конкурс творческих коллективов «Дадим фору молодым», ставший праздником самодеятельного искусства юго-восточного Подмосковья. Высшую награду вновь завоевал коллектив из Серебряных Прудов — хор русской песни «Серебряные нити».
Хор «Серебряные нити» хорошо известен поклонникам народного творчества и не раз становился победителем престижных конкурсов. Однако эта победа особенно значима, ведь коллектив в третий раз подряд удостоен звания лауреата I степени.
История хора «Серебряные нити» насчитывает более шести десятилетий — коллектив был основан в 1962 году. Сегодня в составе хора действуют два ансамбля — женская и мужская вокальные группы. Репетиции и занятия проходят на базе Центрального Дома культуры. Репертуар хора насчитывает более ста произведений, охватывающих широкий спектр жанров и стилей: от древних народных напевов до современных авторских композиций. Особое внимание уделяется фольклорным номерам, которые бережно сохраняют дух и колорит русской деревни.