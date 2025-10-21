Хор из Подольска стал призером всероссийского фестиваля

Народный коллектив «Академический хор „Гравитация“» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» получил диплом лауреата третьей степени на окружном этапе XI Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу. Конкурсное прослушивание состоялось 19 октября в концертном зале Тверского музыкального колледжа имени Модеста Мусоргского.

В битве хоров в Твери приняли участие 20 коллективов из Москвы, Московской, Белгородской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей.

Коллектив из Подольска исполнил композиции «Богородице Дево, радуйся» Арво Пярта, «Победу» Владимира Синенко и сцену из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Ранее подольские артисты покорили слушателей и жюри на муниципальном и областном этапе конкурса и заслуженно вышли на всероссийский уровень. В итоге коллектив под руководством Ирины Нестеренко, хормейстера Александра Богдановича и концертмейстера Вадима Жекова стали обладателем диплома лауреата третьей степени.