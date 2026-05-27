Хор из Лобни выиграл Гран-при областного фестиваля

Областной фестиваль хорового искусства «Битва хоров» прошел 26 мая в Истре. В нем приняли участие 19 коллективов из Лобни, Красногорска, Лотошино, Истры, Котельников, Дмитрова и других городов Подмосковья.

Академический хор ветеранов «Серебряные росы» из лобненского Дворца культуры «Чайка» стал обладателем Гран-при и лауреатом третьей степени. Коллектив исполнил разноплановую программу в номинации «Патриотическая песня». Всего в фестивале участвовали более 400 человек.

«Серебряные росы» были созданы 1 октября 1984 года. Идейным вдохновителем и основателем коллектива стал участник Великой Отечественной войны, директор Музея боевой славы Прокопий Колычев. Хор регулярно становится лауреатом и дипломантом конкурсов различного уровня. В репертуаре — патриотические песни, советская эстрада, народные песни и произведения современных композиторов.