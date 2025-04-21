Хор из Лобни стал победителем всероссийского конкурса

Хор Лобненской детской школы искусств успешно выступил сразу на двух конкурсах. Жюри высоко оценило профессионализм и уровень подготовки творческого коллектива.

Младший хор «Весничка» выступил на четвертом всероссийском конкурс «Таланты России». Юные вокалисты исполнили русскую народную песню «Журавель». По итогам конкурса лобненский хор завоевал звание лауреата первой степени в номинации «Вокальное творчество».

Кроме того, коллектив принял участие в Московском областном открытом вокально-хоровом конкурсе «Весенние соловушки-2025». Воспитанники детской школы искусств стали лауреатами второй степени.

Хористы готовились к конкурсам под руководством педагога Марины Поляковой и концертмейстера Елены Хмыровой.

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