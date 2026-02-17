Хор из Чехова стал призером регионального конкурса

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

15 феырвля в Домодедово прошел фестиваль «Поющее Подмосковье». В конкурсе приняли участие 18 школьных хоров, которые были представлены в четырех номинациях.

Чехов представлял коллектив гимназии № 7 «Седьмая высота» под руководством Ольги Моргуновой. Хор стал призером муниципального конкурса.

Коллектив из Чехова исполнил произведение Александры Пахмутовой на слова Роберта Рождественского «Просьба» и русскую народную песню «Вдоль по улице молодчик идет». Ребята завоевали почетное третье место в номинации «Средний хор (ансамбль)».

Фестиваль «Поющее Подмосковье» направлен на развитие хорового искусства среди школьников, популяризацию музыкального творчества и создание условий для культурного обмена между образовательными учреждениями.

Участники имеют возможность продемонстрировать свои достижения в хоровом пении, поделиться опытом и узнать о творческих находках других коллективов. В рамках фестиваля проводятся конкурсные прослушивания, мастер-классы и творческие встречи с известными дирижерами и педагогами.