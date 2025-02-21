Хор из Богородского округа выступил перед подопечными социального дома

Творческий коллектив из сельского дома культуры «Тимоховский» организовал музыкальный подарок для постояльцев филиала «Богородский» социального дома «Вешняки» в селе Кудиново. Артисты хора «Кнопочки баянные» под руководством Андрея Попова исполнили для собравшихся русские народные песни.

На мероприятии подопечные социального дома «Вешняки» услышали живое исполнение народных песен и композиций. Это стало настоящим подарком для всех любителей русской культуры. Такие концерты помогают людям чувствовать себя лучше, получить заряд бодрости и позитива.

Артисты народного хора из Богородского округа в стенах социального дома выступали уже не в первый раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области планируют обновить еще 20 объектов, а именно дома культуры и школы искусств.