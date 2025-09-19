Хор из Балашихи выступил в Московском областном центре крови

В рамках марафона популяризации донорства костного мозга «Пульс Подмосковья» хор мальчиков и юношей Центра эстетического и музыкально-хорового искусства «Пионерия» имени Г. А. Струве из Балашихи выступил с концертом в Московском областном центре крови. Мероприятие было посвящено почетным донорам и гостям учреждения.

Хоровой коллектив исполнил произведения духовной музыки и известные патриотические песни. В зале присутствовали доноры, сотрудники Центра, а также студенты Московского областного медицинского колледжа и подмосковного колледжа «Энергия».

«Мы спели песни для студентов, доноров и медиков Центра крови — всех, кто вносит свою посильную лепту в спасение жизни и здоровья жителей региона. Если мы тоже можем кого-то поддержать, вдохновить на дальнейшие труды, то всегда с удовольствием это делаем», — сказал руководитель хора Артем Косенков.

После выступления ребята приняли участие в экскурсии по Центру крови, где познакомились с процессом донорства и узнали о его значении в современной медицине и жизни общества.

Подробную информацию о деятельности Московского областного центра крови и предстоящих акциях можно найти в официальном сообществе учреждения в социальных сетях.