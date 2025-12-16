Хор из Балашихи выступил в Большом театре

Хор мальчиков и юношей «Пионерия» имени Георгия Струве из Балашихи принял участие в церемонии награждения лауреатов всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую», прошедшей в Бетховенском зале Большого театра России. Торжественное мероприятие собрало победителей конкурса со всей страны.

Для коллектива «Пионерия» выступление в Большом театре стало дебютом на этой престижной сцене: ранее хор уже выступал в консерватории и на других заметных площадках, но концерт в Бетховенском зале был первым опытом на сцене Большого.

«Конечно, было волнительно. Мы долго и серьезно готовились и надеемся, что у нас получилось передать настроение этого вечера», — поделился руководитель хора Артем Косенков.

Конкурс «Мама, почитай мне, а я нарисую» проводится по всей России с целью возрождения и развития традиций семейного чтения. Каждые три месяца участники знакомятся с книгами, объединенными одной тематикой, и создают иллюстрации по мотивам прочитанного. В этот раз тема была посвящена балету, поэтому площадкой для награждения и выставки лучших работ был выбран Большой театр.

«Мы провели церемонию награждения конкурса, в котором семьи по всей стране читают книги на одну тему. Участники читали, осмысливали прочитанное и создавали иллюстрации, которые затем оценивало жюри. Теперь все собравшиеся могут увидеть лучшие работы на выставке в Большом», — отметила сооснователь конкурса Елена Аленина.

В рамках текущего цикла проекта участники обратились более чем к двум сотням изданий, посвященных легендам русского балета, меценатам и благотворителям, балетным школам и выдающимся балетмейстерам. Организаторы подчеркивают, что проект успешно доказывает: даже в эпоху цифровых технологий семейное чтение и творческое выражение остаются важными инструментами культурного воспитания и эмоционального развития детей.

Учредителями конкурса выступают Ассоциация школьных библиотекарей «Русский мир», клубное сообщество Саввинской библиотеки и фестивальное движение «Книжные маяки России». Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Участие хора «Пионерия» в церемонии в Большом театре стало значимым событием для коллектива и еще одним вкладом Балашихи в культурную жизнь страны.