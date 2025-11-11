Хор из Балашихи победил на международном конкурсе народных исполнителей

Образцовый коллектив Старший хор «Рассвет» Детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова из Балашихи получил звание лауреата первой степени на IV Международном конкурсе «МиР — Музыка и Развитие». Торжественное выступление и церемония награждения прошли 9 ноября во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.

На гала-концерте коллектив продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства, что было отмечено жюри дипломом лауреата первой степени, памятным кубком и ценным подарком — цифровым фортепиано.

Кроме того, в конкурсе успешно выступили и другие воспитанники школы. Альберт Фаттахутдинов завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Духовые инструменты», а Анна Метелева была удостоена звания дипломанта в номинации «Скрипка». Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки юных музыкантов школы.

Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» был основан в 2021 году по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Александра Яковлева. За время своего существования конкурс собрал более 15 тысяч участников из 225 городов семи стран, став значимой площадкой для поддержки и развития талантливой молодежи.