Холодное водоснабжение восстановили в поселке Луневское в Химках

Специалисты организации «Луневобытсервис» провели ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения в поселке Луневском в Химках. Водоснабжение восстановили 29 мая в 14:25 — раньше запланированного срока.

С 09:00 подача воды была временно приостановлена по следующим адресам: дома № 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 33. Жителей заранее проинформировали о сроках отключения и о том, где можно набрать холодную воду на время ремонта.

Работы планировали завершить к вечеру, однако удалось уложиться раньше. Благодаря оперативной работе коммунальных служб удалось минимизировать неудобства для жителей и в кратчайшие сроки вернуть воду в дома.

Всю необходимую информацию о работе ресурсоснабжающих организаций округа можно уточнить по телефонам: горячая линия администрации Химок: +7 495 793-01-01; единая дежурно-диспетчерская служба: 8 (495) 575-85-85. Администрация округа продолжает держать на контроле все вопросы, связанные с бесперебойным обеспечением ресурсами.