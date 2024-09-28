Холодное водоснабжение в Кашире восстановят к 20:00

В микрорайоне Кашира-2 начнутся аварийно-ремонтные работы для устранения утечки. На время работ подача холодной воды будет прекращена в 144 многоквартирных домах.

Отключения пройдут по адресам: ул. Садовая (дома с 1 по 21), ул. Московская, ул. Южная, ул. Советский проспект, ул. С. Ионова, ул. Клубная, ул. Масленникова, ул. Металлистов, ул. Энергетиков, ул. Мира (дома с 1 по 28) и Хитровка.

Работы выполняют сотрудники МУП «Водоканал» под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, которые оперативно занимаются решением проблемы. Ожидается, что работа будет завершена, а водоснабжение восстановлено к 20:00.

Администрация городского округа благодарит жителей за понимание в данной ситуации.

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