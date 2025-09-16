Холодильный комплекс для хранения овощей открыли в Наро-Фоминске

Компания «Терра Верде» запустила современный холодильный комплекс для хранения и упаковки овощей и салатов в Наро-Фоминске. На его строительство привлекли более 300 миллионов рублей инвестиций и создали свыше 30 новых рабочих мест.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья рассказали, что предприятие выращивает салаты и овощи как в теплицах, так и в открытом грунте — среди них руккола, шпинат, латук, мангольд и восточные культуры. Новый комплекс оснащен системами, которые поддерживают оптимальную температуру и сохраняют свежесть продукции. Это позволит увеличить объемы хранения и расширить поставки в торговые сети.

Всего с начала года в регионе собрали 134 тонны салатов, 104 тонны — в теплицах и 30 тонн — в открытом грунте. До конца года планируется собрать около 200 тонн, что позволит обеспечить жителей свежей продукцией круглый год.