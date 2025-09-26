Холод пришел в Подмосковье. Как безопасно обогреть жилье?

С начала недели подмосковные социальные учреждения начали получать отопление, а уже с понедельника тепло будет поступать в жилые дома. Часто для дополнительного обогрева жители используют специальные электроприборы. В региональном управлении гражданской защиты напомнили, как обезопасить себя и не допустить пожара.

Правила использования электрообогревателей

Избежать чрезвычайных ситуаций при использовании бытовой техники поможет строгое соблюдение правил безопасности. Так, для обогрева помещения следует использовать только сертифицированные приборы. Перед включением важно ознакомиться с инструкцией и проверить исправность устройства.

Обогреватели нельзя оставлять без присмотра, а также накрывать их одеждой и другими предметами. Не следует ставить такую технику в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Специалисты также советуют избегать подключения нескольких мощных приборов к одной розетке.

Правила использования отопительных печей

В ведомстве напомнили, что для розжига печей не стоит использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не рекомендуется также применять топливо, которое не предназначено для этих целей.

Важно не допускать перекаливания, не размещать рядом горючие материалы и не оставлять печь без присмотра.

«Соблюдение этих правил поможет обеспечить вашу безопасность и предотвратить возгорания. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру службы спасения — 112», — отметили в управлении.