Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в Химках в мае | 360°

15 мая 2024, 15:00
Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в Химках в мае
Суперфинал всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проведут в Химках с 16 по 19 мая. Состязаться спортсмены будут в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Ожидается, что в турнире примут участие 16 команд.
Суперфинал соберет команды, которые прошли муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Соревноваться будут 272 начинающих хоккеиста в разных возрастных группах. Подмосковье представит команда «СШОР Богородский».
Реклама
«Здорово, что у нас в Химках пройдет такой масштабный турнир. Я желаю всем участникам выложиться по максимуму и порадовать своих тренеров хорошими результатами», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
Хоккей
Реклама
Реклама