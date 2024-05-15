Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в Химках в мае | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:00 Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в Химках в мае Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Суперфинал всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проведут в Химках с 16 по 19 мая. Состязаться спортсмены будут в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Ожидается, что в турнире примут участие 16 команд.

Суперфинал соберет команды, которые прошли муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Соревноваться будут 272 начинающих хоккеиста в разных возрастных группах. Подмосковье представит команда «СШОР Богородский».

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«Здорово, что у нас в Химках пройдет такой масштабный турнир. Я желаю всем участникам выложиться по максимуму и порадовать своих тренеров хорошими результатами», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

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