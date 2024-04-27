Хоккейный турнир за Кубок Каменского стартовал в Воскресенске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:50 Хоккейный турнир за Кубок Каменского стартовал в Воскресенске Медиасток.рф

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В Воскресенске стартовал хоккейный турнир за Кубок Каменского. В этом году соревнование собрало молодых спортсменов в возрасте восьми лет, для которых эти матчи являются первым значимым испытанием в их карьере.

В борьбе за заветный трофей участвуют шесть команд: воскресенский «Химик», подольский «Витязь», «Кристалл» из Электростали, «Атлант» из Мытищ, команда из Балашихи и «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова.

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На церемонии открытия турнира юных хоккеистов поприветствовали олимпийский чемпион Александр Черных и Михаил Бахтов, руководитель отдела по физической культуре и молодежной политике администрации Воскресенска.

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