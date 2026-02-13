Хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества начался в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На стадионе «Юность» в Андреевке городского округа Солнечногорск стартовал турнир по хоккею среди мужских команд возрастом старше 35 лет. В соревнованиях участвуют три команды: две из Андреевки и одна из Зеленограда.

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, проходит по круговой системе, где каждая команда соперничает с каждой. Матчи состоят из трех периодов и продолжаются до выявления победителя. В стартовой игре сошлись ФК «Андреевка» и зеленоградское «Пламя», победу одержали хоккеисты Андреевки.

«Поздравляю команду с победой и желаю новых спортивных достижений! Спортсмены продемонстрировали отличную физическую форму и настоящий командный дух, подавая достойный пример подрастающему поколению», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующие встречи турнира пройдут 18 и 25 февраля. Победитель будет определен по сумме набранных очков и получит кубок, а команды-призеры — медали и грамоты.