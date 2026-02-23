Хоккейный турнир среди ветеранов прошел в Серпухове

Зимний сезон на ледовом катке в парке «Питомник» завершился 21 февраля хоккейным турниром среди ветеранов, приуроченным ко Дню защитника Отечества. Организатором спортивного праздника выступили Федерация хоккея г. о. Серпухов, спортшкола «Русский медведь» и общественная организация «Русич».

Лед парка объединил легендарных спортсменов, чьи имена вписаны в историю серпуховского спорта. Среди участников особенно выделялись Борис Васильевич Малышев, тренер команды «Сатурн» из поселка Пролетарский, и Геннадий Константинович Воеводин — человек-эпоха, основавший хоккейный клуб при радиотехническом заводе еще в 1963 году. За свою карьеру его команда 25 раз становилась чемпионом города, а сотни мальчишек, прошедших через школу мастера, вышли в большую спортивную жизнь.

Матч получился честным и красивым: ветераны доказали, что настоящий характер не имеет срока давности. Счет решал не турнирные очки — по итогам игры, как это часто бывает в товарищеских встречах, победила дружба.

Спортсменов отметили наградами окружного Совета депутатов, которые вручили председатель Совета Михаил Шульга и депутат Андрей Тихонов.

— Спасибо командам, которые являются настоящими хранителями лучших спортивных традиций нашего округа, — прокомментировал событие глава муниципалитета Алексей Шимко.