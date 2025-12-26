Хоккейный турнир среди любительских команд начался в Солнечногорске

В новом спортивном сезоне стартовал турнир по хоккею с шайбой среди любительских мужских команд. В первом поединке встретились игроки «Солнечногорска» и «Алмаза» (городской округ Клин). Встреча состоялась на центральном катке Солнечногорска 25 декабря и завершилась победой хозяев.

Команды боролись упорно и на равных. В основное время определить сильнейшего не удалось: таймер остановился со счетом 0-0. Победителя определила серия буллитов, в которой солнечногорцы оказались точнее на одну шайбу.

«Погодные условия выдались интересные, можно сказать экстремальные, но игра получилась веселая. Мы выиграли в одну шайбу. Соперник хороший, подготовленный. Площадка тоже отличная», — поделился игрок клуба «Солнечногорск» Юрий Тимченко.

Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 28 декабря, в 10:00 и 12:00 на центральном катке в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска.

«Хоккейная команда „Солнечногорск“ успешно участвовала в турнире в прошлом году. Первая игра в новом сезоне для них также стала победной. Приглашаю всех поддержать ребят, а также самим опробовать лед на нашем главном катке. Вход на него свободный, работает бесплатный прокат с залогом», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

В финальный день будут разыграны медали и определены имена победителей.