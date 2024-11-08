Хоккейный турнир любительских команд прошел в Химках
Турнир по хоккею для любительских команд организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор». Товарищеский матч посвятили выдающемуся спортсмену из Химок Виктору Полупанову.
Соревнования организовали в 17-й раз. Участие в турнире приняли местные команды «Химки» и «Факел». Возраст участников составил от 20 до 60 лет. «Химки» победили оппонентов, забросив девять шайб.
«Спорт должен быть доступен для всех. Спортсмены принимают участие в турнирах и имеют возможность проявить свои способности», — отметил председатель Совета некоммерческого партнерства Виктор Чекин-Чекучинов.
Напомним, ранее в «Новаторе» прошло первенство по хоккею. «Химки» играли против команды из Черноголовки и победили с результатом 4:2.
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