Хоккейный турнир памяти Олега Шиховцева пройдет в Балашихе

В Балашихе стартует открытый предсезонный турнир по хоккею, посвященный памяти Олега Шиховцева — человека, который героически погиб 22 марта 2024 года во время теракта в «Крокус Сити Холле», защитив свою жену и дочь от террористов. Соревнование станет данью уважения его мужеству и объединит любительские хоккейные коллективы.

Турнир пройдет с 10 сентября по 10 октября 2025 года. Матчи будут проводиться в будние дни с 20:00 и включат групповой этап и стадию плей-офф. К участию приглашаются хоккеисты старше 35 лет, а также ограниченное число игроков от 18 лет при соблюдении определенных условий.

Команды могут включать до четырех спортсменов профессионального уровня (СПШ) без вратаря; вратарь уровня СПШ занимает два слота, при этом допускаются еще два полевых игрока СПШ 35+; если в команде участвует игрок СПШ 18+, он также занимает два слота; любители продвинутого уровня приравниваются к СПШ по количеству игроков; в командах без СПШ 35+ допускается участие до двух игроков 18+; для участия в плей-офф СПШ должен сыграть минимум две игры в групповом этапе.

Заявки на участие принимаются до 29 августа 2025 года. Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону: +7 (966) 088-11-66.