Хоккейный турнир на кубок РВСН прошел в Балашихе

Соревнования по хоккею, посвященные 65-й годовщине образования ракетных войск стратегического назначения, прошли в Балашихе. За победу сражались пять команд.

Матчи шли три дня. Участниками стали пять команд из военных учебных заведений и ракетных армий.

Спортсменов поприветствовали начальник академии РВСН имени Петра Великого, генерал-лейтенант Игорь Афонин и заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Юрий Ляпкин.

«Дорогие любители хоккея, я хочу вас поздравить с окончанием этого замечательного турнира. Здесь ребята показали хорошую игру. Поздравляю руководство академии и всех людей, которые были задействованы в организации этого турнира. Большое спасибо за то, что уделяете много времени для развития хоккея», — отметил Юрий Ляпкин.

Победителем стала команда филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

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