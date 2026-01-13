Хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе

С 18 по 21 января в Балашихе состоится XV юношеский хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина. Соревнования посвящены знаменитому олимпийскому чемпиону и почетному жителю города.

Традиционный турнир соберет на льду 12 команд юных хоккеистов 2015 года рождения из России и Беларуси. Ребята из Балашихи, Москвы, Воскресенска, Воронежа, Подольска, Мытищ, Орла, Твери и Минска будут разделены на две группы. Финальные матчи и награждение пройдут 21 января — в день рождения легендарного хоккеиста.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 18 января на арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало в 12:00. Посетить мероприятие можно бесплатно.

«Этот турнир — не просто спортивное событие, а живая память о нашем великом земляке и важный вклад в развитие детского хоккея», — отметили организаторы.

Юрий Ляпкин вошел в историю как олимпийский чемпион 1976 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Он прославился, выступая за московский «Спартак», и стал участником легендарной Суперсерии СССР — Канада в 1972, 1974 и 1976 годах. Турнир его имени продолжает традицию поддержки юных талантов в регионе.