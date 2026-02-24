Хоккейный турнир любительских команд завершился в Чехове

Спортсмены из Чехова и соседних городов три месяца боролись за победу в любительском чемпионате по хоккею с шайбой. Финальная игра сезона 2025/26 прошла 23 февраля.

За время круговых матчей лидеры не раз менялись, что добавило турниру интриги. В решающей встрече встретились местный клуб «Чехов» и подольское «Динамо». Хозяева льда одержали победу со счетом 3:1.

Бронзовыми призерами стала «Ночная лига» из Серпухова. В матче за третье место этот клуб обыграл команду «Ледоруб».

«Благодарю всех спортсменов и болельщиков, которые поддерживали игроков на протяжении всех игр. За время проведения турниров у нас сложились теплые отношения с участниками. Это общение и возможность поделиться опытом. Уверен, в будущем сезоне мы расширим географию чемпионата и число участников», — отметил глава округа Михаил Собакин.