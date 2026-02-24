Хоккейный турнир любительских команд завершился в Чехове
Спортсмены из Чехова и соседних городов три месяца боролись за победу в любительском чемпионате по хоккею с шайбой. Финальная игра сезона 2025/26 прошла 23 февраля.
За время круговых матчей лидеры не раз менялись, что добавило турниру интриги. В решающей встрече встретились местный клуб «Чехов» и подольское «Динамо». Хозяева льда одержали победу со счетом 3:1.
Бронзовыми призерами стала «Ночная лига» из Серпухова. В матче за третье место этот клуб обыграл команду «Ледоруб».
«Благодарю всех спортсменов и болельщиков, которые поддерживали игроков на протяжении всех игр. За время проведения турниров у нас сложились теплые отношения с участниками. Это общение и возможность поделиться опытом. Уверен, в будущем сезоне мы расширим географию чемпионата и число участников», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Организаторы назвали лучших игроков турнира. Самым результативным бомбардиром стал Никита Бочкарев из «Ночной лиги». Лучшим ассистентом признали Евгения Чистова из подольского «Динамо». Звание лучшего защитника заслужил Сергей Солодовников из команды «Чехов». Приз лучшему вратарю получил Андрей Терехин, также представляющий «Динамо».