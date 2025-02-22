Хоккейный турнир «Кубок дружбы» прошел в Волоколамске

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошел товарищеский хоккейный матч между двумя детскими командами Волоколамского округа. Эстафету подхватили взрослые команды, превратив мероприятие в настоящий праздник спорта и единства.

Участников и гостей турнира поприветствовали почетные гости: депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников, заместитель главы Виктор Тюленев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и директор спорткомплекса «Лама» Вячеслав Тюрин.

Соревнования впервые прошли на новом крытом катке ФОКа «Лидер», строительство которого стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Турнир был посвящен памяти выдающихся тренеров Волоколамского округа — Виктора Горячева и Сергея Батарына, которые внесли огромный вклад в развитие спорта и воспитание молодежи.

Виктор Горячев, мастер спорта СССР, более 45 лет был директором стадиона «Текстильщик» и посвятил свою жизнь работе с молодежью. Сергей Батарин также оставил яркий след в истории местного спорта, прививая любовь к хоккею и футболу не только своим детям, но и многим поколениям спортсменов.

Турнир объединил участников разных возрастов — от самых юных хоккеистов, которым едва исполнилось пять лет, до ветеранов, таких как 75-летний Вячеслав Уколов, который играет в хоккей с детства. «Впервые в нашем турнире участвуют дети, и это значит, что память о наших тренерах будет жить, а хоккей в нашем округе — развиваться», — подчеркнул Сергей Шорников.

По итогам соревнований первое место завоевала команда города Волоколамск, второе место объединенная команда сел Спасс и Осташево, а бронза досталась команде «Ветераны».

Турнир стал не только спортивным состязанием, но и символом преемственности поколений, демонстрируя, что память о великих наставниках живёт в сердцах их воспитанников и продолжает вдохновлять новые поколения спортсменов.