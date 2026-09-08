Хоккейный турнир ко Дню города прошел в Чехове

Соревнования за Кубок главы Чехова, посвященные Дню города, проходили с 1 по 3 сентября в Ледовом дворце. В турнире приняли участие команды «Чехов», «Ночная лига» (Серпухов), «Ледоруб» (сборная жителей) и «Волки» (Столбовая).

По итогам всех матчей наградили отличившихся игроков. Лучшим защитником команды «Чехов» стал Алексей Садков. Среди нападающих отметили Антона Фокина, который играл за клуб «Волки». Лучшим вратарем стал Антон Крайнюков из «Ледоруба».

«Благодарю все команды за участие в турнире, а зрителей за поддержку. Любительский хоккей хранит искреннюю страсть к игре, объединяя поколения отцов и сыновей вокруг важных ценностей: дисциплины, взаимовыручки и уважения к сопернику. Это тот самый фундамент, на котором держится массовый спорт, закаляется воля обычных людей и рождается подлинное чувство локтя, которое так необходимо нам за пределами ледовой арены», — отметил глава округа Михаил Собакин.