Хоккейный матч в память о героях Первой мировой войны провели в Химках

На ледовой арене «Новатор» в Химках провели хоккейный матч, посвященный подвигу русских солдат в годы Первой мировой войны. Помимо этого, участники спортивной встречи прослушали историческую лекцию.

Присутствующие узнали об «Атаке мертвецов». Это событие, которое произошло в 1915 году у крепости Осовец, потрясло весь мир стойкостью и мужеством русских солдат. Отравленные газами военнослужащие дали отпор врагу.

«Сегодня мы вспоминаем невероятный подвиг солдат, которые проявили беспримерное мужество в „Атаке мертвецов“. Важно, чтобы наши юные спортсмены знали историю своей страны и черпали вдохновение в героических примерах прошлого», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее уже более года реализуют в Химках, чтобы привить подрастающему поколению любовь к Родине.