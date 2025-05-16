Хоккейный матч в честь 80-летия Победы прошел в Химках

Хоккейный матч в честь юбилея Великой Победы прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках. На ледовую арену вышли спортсмены округа, патриоты своей страны.

Перед началом игры хоккеисты, тренеры и зрители прослушали историческую лекцию о Великой Отечественной войне. Собравшимся рассказали о том, какие подвиги совершали советские солдаты ради общей победы и как важно беречь память о событиях прошлого.

«Этот день напоминает нам о важных уроках истории и подвиге тех, кто подарил нам свободу, — о мужестве, стойкости и ответственности наших предков. Пусть пример героев вдохновляет на добрые дела», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гвоздем программы стал матч команды «Динамо». Игру спортсмены посвятили памятной дате.

Отметим, что хоккейный матч стал частью масштабной общественной программы, цель которой — воспитать в подрастающем поколении патриотизм и любовь к родной стране и ее истории.