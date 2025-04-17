Хоккейный матч в честь 102-летия образования общества «Динамо» пройдет в Химках

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках 18 апреля в 17:00 состоится хоккейный матч, приуроченный к 102-й годовщине образования первого физкультурно-спортивного общества «Динамо». Мероприятие обещает стать не только спортивным событием, но и площадкой для обсуждения важных патриотических тем.

Перед участниками выступит мастер спорта, чемпионка России по горным лыжам и тренер Лидия Дьякова. Она также является супругой участника специальной военной операции, что придаст ее словам особую значимость. Также с рассказом о создании легендарного клуба «Динамо» выступит руководитель отделения хоккея и чемпион России Дмитрий Сергеев.

Особое внимание будет уделено вопросам добровольческой работы в Химках, направленной на поддержку участников СВО и их семей. Заслуженный летчик-испытатель России и ветеран боевых действий Аркадий Газарян поделится своим мнением о важности помощи тыла для тех, кто находится на передовой.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что мероприятие станет частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая объединяет жителей города вокруг памяти о подвигах предков и поддержки нынешних героев.

Матч и встреча пройдут по адресу: улица Мичурина, строение 24, корпус 1.